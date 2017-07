Rogério Matos com Agência Lusa Ontem às 20:12, atualizado hoje às 00:17 Facebook

Um incêndio que deflagrou ao fim da tarde desta terça-feira à entrada de Setúbal acabou por se propagar, "ajudado" pelo vento forte, com rajadas, causando o pânico e obrigando a retirar cerca de 500 pessoas das suas casas.

O incêndio deflagrou cerca das 18 horas e que ameaçou várias habitações nas zonas da Reboreda e do Viso, revelou a presidente da Câmara de Setúbal, Maria das Dores Meira. Ao início da madrugada, a Proteção Civil indicava, a sua página na internet, que o fogo estava em resolução.

Bombeiro, agente da PSP e um popular hospitalizados devido à inalação de fumos

Segundo a autarca, o município disponibilizou várias instalações, nomeadamente a escola do Casal das Figueiras, e refeições para as cerca de 500 pessoas que foram retiradas das suas casas.

As chamas também obrigaram os bombeiros e a PSP a evacuar o Hotel do Sado, que "estava praticamente cheio", e cerca de uma centena de habitações, nomeadamente um prédio no Largo Aquilino Ribeiro, no Bairro da Reboreda. Foi neste local que se viveram momentos de tensão e pânico entre a população, com o aproximar do fogo e muito fumo no ar.

Segundo fonte da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), um infantário foi também evacuado.

Os clientes do hotel foram distribuídos por diversas unidades hoteleiras do distrito de Setúbal.

A estrada N10 foi cortada ao trânsito nos dois sentidos junto ao Hospital da Luz. Durante a tarde os bombeiros locais indicaram que a unidade hospitalar tinha sido evacuada mas, esta noite, em declarações aos jornalistas, a presidente da Câmara esclareceu que tal não chegou a ser necessário.

A autarca adiantou que o incêndio por detrás do hospital da Luz já está controlado e que outra frente, numa encosta da Reboreda, "está à ceder aos meios colocados no terreno".

Nas operações estão mobilizados 215 efetivos, apoiados por 70 viaturas de diversas corporações do distrito de Setúbal.

As autoridades e a população retiraram botijas de gás das habitações que estavam perigosamente perto do incêndio.

Cerca das 21.30 horas, a Câmara Municipal divulgou na sua página oficial na rede social Facebook um apelo aos moradores na zona da Quinta dos Vidais e Reboreda para abandonarem a zona e se dirigirem para a avenida Luísa Todi. Duas horas depois, com as chamas dominadas, foram autorizados a regressar às suas habitações.

O incêndio evoluiu para perímetro urbano, ameaçando algumas habitações nas localidades de São Julião, Nossa Senhora da Anunciada e Santa Maria da Graça.

Um bombeiro, um agente da PSP e um popular tiveram já de receber assistência hospitalar devido à inalação de fumos.