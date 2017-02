Escolas fechadas e população em casa devido a incêndio em fábrica

Rogério Matos Hoje às 09:03, atualizado às 09:08 Facebook

Quatro escolas da freguesia de Sado, com 200 alunos, e o Instituto Politécnico de Setúbal estão fechados por indicação da Proteção Civil devido a um incêndio num armazém de enxofre na Sapec Bay, em Setúbal.

A população das zonas circundantes foram aconselhadas a não saírem de casa e a colocarem toalhas húmidas nas janelas para evitar contacto com o fumo tóxico, que pode causar irritações na garganta e olhos num primeiro contacto.

"A nuvem de enxofre esteve mais alta mas agora começou a descer para o nível das casas, o que obriga à tomada destas medidas", afirma Manuel Véstias, presidente da junta de freguesia de Sado, que espera que as consequências do incêndio se fiquem por aqui.

Dois bombeiros sofreram ainda ferimentos ligeiros esta madrugada no combate às chamas. O incêndio deflagrou às três horas e continua ativo, mas não há perigo de contágio a outros edifícios.

De acordo com fonte dos bombeiros, o trabalho passa por circunscrever as chamas àquele edifício. Para além dos feridos registados no combate às chamas, não há, por agora, outros a lamentar. Um total de 55 bombeiros e 22 viaturas de várias corporações do distrito de Setúbal estão a combater as chamas.