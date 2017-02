Grande incêndio em armazém de enxofre fere dois bombeiros

Hoje às 07:54, atualizado às 08:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Um armazém com enxofre nas instalações da fábrica da Sapec está a arder desde as três horas desta terça-feira, em Mitrena, Setúbal. Dois bombeiros que combatiam o fogo ficaram feridos.

De acordo com fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro de Setúbal, as duas vítimas, uma dos Bombeiros Voluntários de Setúbal e outra dos Sapadores de Setúbal, sofreram queimaduras ligeiras durante o combate ao incêndio, tendo sido transportados para uma unidade hospitalar.

Segundo a mesma fonte a prioridade é a "proteção da própria fábrica" que se encontra num "espaço confinado" sem que exista perigo de propagar-se a outros edifícios.

No local estão 45 elementos de várias corporações de bombeiros, apoiados por 17 veículos, além de 30 elementos e 10 máquinas da fábrica que produz adubos agroquímicos.

Às 7.40 horas, o incêndio no armazém de enxofre, um produto abrasivo e tóxico, ainda se mantinha ativo.

Ao local, acorreram bombeiros dos Sapadores de Setúbal, dos Voluntários de Setúbal, de Águas de Moura, Pinhal Novo, Palmela, Barreiro e Setúbal.