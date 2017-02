Vinte pessoas, incluindo quatro crianças, afetadas por nuvem de enxofre

Hoje às 10:52, atualizado às 11:34 Facebook

Twitter

Partilhar

Vinte pessoas, incluindo quatro crianças e dez bombeiros, sofreram ferimentos devido à nuvem tóxica causada pelo incêndio nos armazéns da Sapec Agro, na Mitrena, Setúbal.

Do total de 20 pessoas que foram assistidas devido a sintomas causados pela nuvem de dióxido de enxofre, dez são bombeiros "que estiveram diretamente envolvidos no combate ao incêndio" e quatro são crianças, anunciou a Direção-Geral da Saúde (DGS) em conferência de imprensa.

Segundo a informação avançada pela SIC Notícias, esta quinta-feira, a criança de 10 anos foi atendida nas Urgências do Hospital de Setúbal na quarta-feira à noite na sequência da exposição à nuvem de dióxido de enxofre, com danos oculares.

Foi também esta manhã que o incêndio foi declarado extinto. "Já concluímos a cobertura de toda a zona ardida com areia para abafar o incêndio, mas vamos permanecer no local mais algumas horas enquanto decorre a remoção do que ainda resta da estrutura metálica dos armazéns", disse à agência Lusa o comandante dos Bombeiros Sapadores de Setúbal. Paulo Lamego.

O incêndio nos armazéns de enxofre da Sapec, de origem ainda desconhecida, provocou ferimentos a seis bombeiros - queimaduras e inalação de fumos -, cinco dos quais foram assistidos no Hospital de São Bernardo, em Setúbal, e um no Hospital de São José, em Lisboa, mas já todos tiveram alta.

A Câmara de Setúbal mandou encerrar todas as escolas do concelho, de todos os graus de ensino, durante o dia desta quinta-feira, na sequência das recomendações da Direção-Geral da Saúde devido à poluição provocada pelo incêndio na Sapec.