Carnaval de Arcos de Valdevez é "o maior do norte"

Nem a chuva que insistia em cair desmobilizou milhares de pessoas para assistir ao desfile carnavalesco que juntou cerca de dois mil foliões em Arcos de Valdevez, na tarde desta terça-feira.

O ambiente de festa parece ter contagiado até o S. Pedro que deu tréguas e deixou o sol aparecer. A organização garante que este é o maior Carnaval do norte do país e parece mais uma vez ter feito justiça a esse estatuto, tal foi a invasão de cor, serpentinas e confetis na principal avenida da vila.

Esta foi a 15ª edição do Carnaval de Arcos de Valdevez e superou as duas mil inscrições de participantes distribuídos por sete carros alegóricos. "Conseguimos fazer com tostões um Carnaval que outros fazem com milhões", disse Rui Aguiam, vice-presidente da Associação Folia. O Carnaval de Arcos de Valdevez é também uma oportunidade de união da população arcuense com a participação das várias associações do concelho.

Este ano, pela primeira vez, os reis do Carnaval foram os vencedores do concurso Miss e Mister do Agrupamento de Escolas de Arcos de Valdevez. "Com esta escolha quisemos chamar os mais jovens porque são eles o futuro do Carnaval em Arcos de Valdevez", explicou Rui Aguiar.

"É uma grande alegria ter esta imensa moldura humana naquela que já é uma das grandes manifestações festivas de Arcos de Valdevez. Carnaval é folia e é em Arcos de Valdevez", garantiu o presidente da Câmara Municipal, João Esteves, que fez questão de tirar fotografias com todas as associações e grupos de foliões do desfile.