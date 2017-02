Localizado o espanhol desaparecido no gerês

Hoje às 19:53 Facebook

As autoridades conseguiram já chegar junto do cidadão espanhol que hoje se perdeu no Parque Nacional da Peneda-Gerês, constatando que o jovem não está ferido, disse à Lusa o comandante dos Bombeiros Voluntários de Arcos de Valdevez.

Segundo Filipe Guimarães, que falava perto das 19:30, o homem caiu para um ribeiro de difícil acesso, onde permanecia ainda àquela hora, mas a conversar com os elementos das forças de socorro.

O espanhol terá escorregado numa zona íngreme na área da Peneda.

Os meios enviados para o local estão a utilizar equipamento próprio para descer até junto do jovem.

Bombeiros e GNR foram destacados esta tarde para o parque nacional para encontrar o cidadão espanhol, que ali se perdeu e pediu ajuda.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o alerta foi dado às 16:12 pelo espanhol, que através do seu telemóvel contactou as autoridades, dando conta de que estava perdido no Gerês.

O incidente aconteceu na localidade de Peneda, na freguesia de Gavieira, em Arcos de Valdevez.