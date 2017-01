Acidente de viação em Caminha provoca dois feridos

Ana Peixoto Fernandes Ontem às 22:30 Facebook

Duas pessoas ficaram feridas num acidente de viação, esta quarta-feira, por volta das 20.53 horas, na Estrada Nacional13, em Cristelo, Caminha.

Segundo fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, tratou-se de uma colisão entre duas viaturas ligeiras de passageiros, da qual resultaram dois feridos ligeiros.

As vítimas foram transportadas para o hospital central da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM), em Viana do Castelo.

Prestaram socorro seis operacionais com duas viaturas dos Bombeiros de Vila Praia de Âncora e Caminha.