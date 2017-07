Despiste faz um ferido grave em Monção

Idalina Casal Hoje às 21:19, atualizado às 21:21 Facebook

Um despiste de um veículo ligeiro causou um ferido grave, na manhã deste domingo, em Monção, Viana do Castelo.

O acidente aconteceu no lugar de Pegadeira, na União de Freguesias de Mazedo e Cortes.

No carro seguiam mais três pessoas que foram assistidas no local e, de acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viana do Castelo, deslocaram-se pelos próprios meios para uma unidade de saúde.

O ferido grave foi transportado para o Hospital de Viana do Castelo. Nas operações de socorro estiveram envolvidos 11 operacionais dos Bombeiros de Monção, apoiados por três viaturas. A GNR tomou conta da ocorrência.