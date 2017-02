Homem de 47 anos morre em ginásio de Monção

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 23:01 Facebook

Um homem de 47 anos, bancário, natural e residente em Monção, morreu esta quarta-feira à tarde, cerca das 17.30 horas, após ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória enquanto praticava atividade física num ginásio da localidade.

Segundo fonte dos Bombeiros de Monção, a vítima caiu inanimada, foi submetida a manobras de reanimação no espaço e foi transportado ainda com sinais vitais para o Serviço de Urgência Básica (SUB) do Centro de Saúde de Monção, onde acabou por falecer.

A situação provocou alguma comoção no ginásio situado na Urbanização Peixe Frio, na zona urbana daquela vila.

Prestaram socorro, operacionais dos Bombeiros de Monção com uma ambulância e a viatura SIV de Valença.