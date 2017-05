Jovem de 17 anos morre em acidente de mota em Monção

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 15:22, atualizado às 15:28 Facebook

Um morto e um ligeiro foi o resultado de uma colisão, cerca das 13.10 horas, entre um motociclo e um veículo ligeiro, na Estrada Nacional 202, na freguesia de Barbeita, em Monção, ao início da tarde desta sexta-feira.

A vítima mortal trata-se de um jovem com cerca de 17 anos de idade, que conduzia o motociclo, e que ainda foi transportado com vida para o Centro de Saúde de Monção, acabando depois por morrer.

O corpo vai ser transferido para o Instituto de Medicina Legal de Viana do Castelo.

O condutor do ligeiro sofreu ferimentos leves, mas foi encaminhado para o hospital da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM).

De acordo com informações do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana, prestaram socorro, os Bombeiros Voluntários de Monção, a SIV de Valença e a VMER de Viana do Castelo, a GNR de Valença, num total de 10 operacionais e 5 viaturas.