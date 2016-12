Ana Peixoto Fernandes Hoje às 15:18 Facebook

Três feridos foi o resultado de uma colisão entre duas viaturas ligeiras este sábado, às 11.03 horas, em Podame, Monção.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o acidente ocorreu no Lugar da Senhora da Vista e estiveram no local sete operacionais com três veículos dos Bombeiros e da GNR de Moncão.

As vítimas foram transportadas para o hospital da ULSAM em Viana do Castelo.