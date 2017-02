Homem eletrocutado enquanto trabalhava num poste

Idalina Casal Hoje às 19:22 Facebook

Um homem com 28 anos ficou ferido com gravidade na tarde desta sexta-feira na zona industrial de Formariz, em Paredes de Coura, depois de ter sofrido uma eletrocussão enquanto estava a trabalhar num poste elétrico.

De acordo com fonte dos Bombeiros Voluntários de Paredes de Coura, o homem ficou com 37% do corpo queimado com queimaduras de segundo e terceiro graus e foi levado em estado grave para o Hospital de S. João, no Porto.

O alerta foi dado às 16h57, quando o funcionário de uma empresa que trabalha para a EDP apanhou o choque de uma linha de media tensão e ficou preso ao poste. Os colegas de trabalho prestaram o primeiro auxílio e retiraram-no de cima do poste.

Para o local foram mobilizados os bombeiros, a SIV de Valença e a VMER de Viana do Castelo, num total de seis operacionais.