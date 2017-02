Lindoso sai à rua com um dos mais tradicionais Entrudos de Portugal

Idalina Casal Hoje às 13:20, atualizado às 13:27 Facebook

Na freguesia de Lindoso, em Ponte da Barca, já se ouviram a chiar os carros de bois que transportam o Pai Velho e as ervas da Primavera, naquele que é considerado um dos mais tradicionais Entrudos de Portugal.

Na manhã deste domingo, junto ao Castelo do Lindoso, bem no coração da freguesia, em frente aos espigueiros e eira comunitária, o Pai Velho, que representa o Inverno, foi transportado no primeiro carro de bois, seguido do Carro das Ervas, todo engalanado para dar as boas-vindas à Primavera.

Os festejos incluem concertinas e cantares ao desafio que se estendem pela tarde num baile que atrai centenas de pessoas.

Na próxima terça-feira, os dois carros de bois voltam a sair e percorrem todo o lugar do Lindoso. À noite, o Pai Velho é queimado e lido o testamento que, normalmente, inclui muitos recados e achegas ao poder político. O busto do Pai Velho é a única peça que é mantida intacta e escondida em lugar incerto até ao próximo ano.

A organização deste Entrudo pertence à Associação Amigos do Lindoso que, ano após ano, tem sabido manter esta tradição que já é uma das imagens de marca do concelho de Ponte da Barca.