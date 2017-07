Ataque de vespas asiáticas faz quatro feridos em Ponte de Lima

Idalina Casal Hoje às 18:51, atualizado às 18:53 Facebook

Quatro homens, com idades entre os 18 e 49 anos, foram picados, ao início da tarde deste sábado, por vespas asiáticas na freguesia de Poiares, em Ponte de Lima, e tiveram que receber assistência médica no Hospital do concelho.

As vítimas deslocaram-se até ao Lugar de Airão, que é uma zona de monte em Poiares, para irem buscar lenha e, quando estariam a cortar uma das árvores, o ninho caiu e espalhou as vespas que depressa atacaram.

Duas das vítimas são pai e filho.

O alerta foi dado às 14.14 horas. Os homens foram assistidos no local e "apresentavam sintomas de dor e edemas", confirmou fonte dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima, adiantando que ultimamente "não se têm registado muitos casos semelhantes" no concelho.

No local, as vítimas foram assistidas por oito operacionais dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima e da Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Viana do Castelo.