Acidente com trator em Valença fere homem com gravidade

Um homem com 60 anos ficou gravemente ferido, esta quinta-feira cerca das 18.15 horas, na sequência do despiste do trator que conduzia na Estrada Nacional 101, na freguesia de Friestas, em Valença.

Segundo fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, a vítima "foi projetada e ficou em estado muito grave".

O sinistrado foi transportado para o hospital central da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM) em Viana.

Estiveram no local seis operacionais com uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Valença, e viaturas SIV e VMER.

A GNR tornou conta da ocorrência.