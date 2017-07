Festival de pianos na ponte de Valença

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 01:13, atualizado às 01:14 Facebook

Cinco pianistas portugueses, três espanhóis, um venezuelano e um americano tocaram esta sexta-feira à noite, em simultâneo na ponte metálica de Valença.

Música alegre e (quase) dançável, como Canon em Ré, de Johann Pacheibel, 3 Ragtimes de Mike Cornik, Dança de Anitra, de Edvard Grieg, Suspiros de Espanha, Duas Danças, uma melodia popular russa ou Três Danças, de Ignacio Cervantes, foram interpretados durante mais de meia hora, até as 22.30 horas, em dez pianos colocados em pleno tabuleiro rodoviário da travessia sobre o rio Minho.

O evento decorreu em ambiente festivo, com portugueses e galegos a comungar em delírio da mesma música. Foi o concerto de abertura do festival de instrumentos de teclas IKFEM Eurocidade Valenca-Tui, que decorrerá nos próximos dias, terminando a 25 de julho, com espetáculos diários nas duas cidades.