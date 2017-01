Ana Peixoto Fernandes Hoje às 14:19, atualizado às 14:20 Facebook

Uma colisão entre dois veículos ligeiros causou um ferido grave, esta sexta-feira pelas 9.25 horas, na Estrada Nacional 202, em Santa Marta de Portuzelo, Viana do Castelo.

Segundo o Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana, o acidente ocorreu junto a um posto de abastecimento de combustíveis.

Estiveram no local três operacionais com uma viatura dos Bombeiros Municipais. A vítima foi transportada para o hospital distrital da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM).