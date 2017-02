Idalina Casal Hoje às 10:47, atualizado às 11:07 Facebook

A GNR de Viana do Castelo deteve, este sábado, dois homens por tráfico de droga, depois de os ter apanhado com 450 doses de cocaína no carro onde estavam, em S. Romão de Neiva, Viana do Castelo.

Na busca que os militares da GNR efetuaram à viatura, apreenderam ainda mais três doses de heroína.

Os dois suspeitos, maiores de idade, foram sujeitos a termo de identidade e residência e serão presentes a tribunal esta segunda-feira.