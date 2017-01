Baleia dá à costa e acaba por morrer na praia de Carreço

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 16:51, atualizado às 18:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma baleia bebé deu à costa, esta quinta-feira, pelas 11.30 horas, em Carreço, Viana do Castelo, onde, após tentativa falhada de a devolver ao mar, acabou por morrer, devido aos ferimentos provocados pelas rochas.

A praia de Paçô, onde o animal com cerca de cinco metros foi localizado com vida por dois pescadores, é fértil em afloramentos rochosos o que, segundo o Comandante da Capitania de Viana do Castelo, Raul Pato Risso, acabou por não ajudar à operação.

"Foram acionados todos os meios para salvar a baleia e não se conseguiu. Tentamos que ela voltasse ao mar, mas foi impossível, estava com muitos ferimentos e as rochas acabaram por fazer o resto. Acabou por morrer na praia", contou aquele responsável, referindo que, no salvamento, estiveram envolvidos nove homens da Polícia Marítima, Estação Salva-Vidas e Capitania de Viana do Castelo.

Prato Risso acrescentou que os departamentos de Biologia das universidades de Braga e Aveiro também foram chamados de forma a "tentar perceber o que se passou".

"Não é muito comum aparecerem baleias nesta região", adiantou Pato Risso. A carcaça será removida do areal pelos Serviços Municipalizados de Saneamento Básico (SMSB) de Viana do Castelo.