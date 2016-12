Colisão em Viana do Castelo faz cinco feridos

Idalina Casal Ontem às 19:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma colisão frontal entre duas viaturas ligeiras provocou, ao final da tarde desta quinta-feira, cinco feridos, dois dos quais crianças, na EN203, junto à fábrica da Europac, na freguesia de Deocriste, em Viana do Castelo.

Uma das viaturas tinha um casal com dois filhos menores e no outro automóvel, uma carrinha, estava uma mulher. Todos os feridos foram considerados ligeiros e transportados para o Hospital de Viana do Castelo. Os feridos precisaram de ser desencarcerados.

A viatura onde estava o casal e os filhos seguia no sentido Ponte de Lima-Viana do Castelo e a carrinha com o outro ferido seguia em sentido contrário. A colisão deu-se em frente a uma zona com lojas comerciais.

Albino Oliveira, dono de uma drogaria situada em frente ao local onde se deu a colisão, foi o primeiro a tentar auxiliar as vítimas. "Vi as pessoas bastante atrapalhadas, mas não conseguimos abrir as portas do carro. Entretanto chegaram logo os bombeiros", contou.

A rapidez no socorro foi fruto de uma coincidência porque os operacionais dos Bombeiros Municipais estavam a passar no local, vindos de fazer o extermínio de um ninho de vespas asiáticas.

O alerta para o acidente foi dado às 17.14 horas e obrigou ao corte do trânsito nos dois sentidos durante mais de uma hora. O trânsito que seguia no sentido Ponte de Lima-Viana foi sendo cortado junto à rotunda de acesso à fábrica da Europac.

No local, estiveram 19 operacionais dos Bombeiros Municipais e Voluntários de Viana do Castelo, uma ambulância do INEM, a SIV de Ponte de Lima e VMER de Viana do Castelo. A GNR também esteve no local a tomar conta da ocorrência e a controlar o trânsito.