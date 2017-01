Encontrado corpo de homem no rio Lima

Hoje às 15:29 Facebook

O corpo de um homem foi encontrado este domingo no rio Lima, em Viana do Castelo por uma pessoa que passava no local e que deu o alerta às autoridades.

Em declarações à agência Lusa, o comandante da Polícia Marítima Raul Risso explicou que "o corpo foi avistado no rio Lima, na freguesia de Santa Marta de Portuzelo, por uma pessoa que passava na margem tendo dado o alerta às autoridades cerca das 13.15 horas".

De acordo com o comandante da Polícia Marítima de Viana do Castelo "o corpo já se encontrava na água há alguns dias".

Raul Risso adiantou "ter contactado a Polícia Judiciária (PJ) de Braga para investigar possíveis sinais de crime".

Adiantou que "o dispositivo no local está a proceder à recolha de todos indícios necessários à investigação. O corpo seguirá para o Instituto de Medicina Legal) de Viana do Castelo para ser submetido a autópsia.

A GNR também foi chamada ao local.