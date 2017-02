Morreu em acidente com trator agrícola em Castro Laboreiro

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 15:01, atualizado às 16:34 Facebook

Acabou por falecer o homem de 67 anos, que este domingo sofreu um despiste num trator agrícola em Castro Laboreiro, Melgaço.

De acordo com fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o alerta para a ocorrência foi dado cerca das 12.29horas, sendo que a vítima foi resgatada por meios terrestres e alvo de manobras de reanimação no local, mas não resistiu aos ferimentos graves.

Um helicóptero tinha entretanto sido destacado para efetuar o transporte do sinistrado para o hospital, mas acabou por não ser utilizado. O acidente ocorreu no lugar de Ribeiro de Baixo, "numa zona de muito difícil acesso".

O corpo foi transportado por uma ambulância para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Viana do Castelo.

Na operação de socorro estiveram envolvidos 15 operacionais com quatro viaturas do INEM, um veículo de desencarceramento e uma SIV. A GNR tomou conta da ocorrência. Este é o terceiro acidente com tratores agrícolas no espaço de uma semana na região do Alto Minho.

Na quinta-feira, um homem de 60 anos ficou ferido com muita gravidade em Valença. E no dia anterior, um outro com 52 anos de idade, morreu em Meixedo, Viana do castelo, após ter sido esmagado pelo veículo que conduzia e se despistou enquanto sulfatava.