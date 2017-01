Homem de 43 anos terá morrido por intoxicação de medicamentos

Ana Peixoto Fernandes Ontem às 22:18 Facebook

Twitter

Partilhar

A Polícia Judiciária de Braga foi acionada, esta quarta-feira à noite, para o caso da morte de um homem de 43 anos por alegada intoxicação medicamentosa, em Lanheses, Viana do Castelo.

Segundo fonte da GNR, a vítima foi encontrada sem vida por volta das 19.57 horas, em sua casa, na rua da Rebiqueira, Lanheses, com indícios de ter ingerido medicamentos, dada a existência de vestígios dos mesmos no local.

As perícias da Polícia Judiciária deverão determinar se existe suspeita de crime. De acordo com o Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, foram destacados para a ocorrência os Bombeiros Voluntários de Viana e a VMER do Alto Minho, perfazendo um total total de duas viaturas e sete operacionais.