Ia desentupir caleira, caiu da escada e morreu

Idalina Casal Hoje às 15:48, atualizado às 15:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem com cerca de 60 anos morreu, este sábado, depois de cair de umas escadas de alumínio com uma altura a rondar os cinco metros.

O acidente ocorreu pelas 11.50 horas, na rua da Cal, freguesia de Afife. Ao que tudo indica, o homem estaria a tentar desentupir a caleira da casa, quando se terá desequilibrado e caiu.

Uma viatura do INEM e a VMER de Viana do Castelo foram acionadas para o local, mas o sexagenário acabou por falecer. Os Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo transportaram o homem para o Instituto de Medicina Legal.