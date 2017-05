Incêndio destrói armazém de móveis em Vila Franca

Idalina Casal Hoje às 09:44 Facebook

Totalmente destruído foi como ficou um armazém de móveis em Vila Franca, Viana do Castelo, depois de ter deflagrado um incêndio ao final da noite de sexta-feira.

Não há registo de vítimas, apenas danos materiais. O alerta foi dado às 22h52 e quando os bombeiros chegaram ao local já não foi possível evitar a destruição total do armazém que estava recheado de móveis.

"Quando chegamos ao local, o armazém já estava todo tomado pelas chamas e a cobertura já tinha também cedido", disse o sub-chefe dos Bombeiros Municipais de Viana do Castelo, José Nascimento.

No armazém existia uma garrafa de gás que os bombeiros conseguiram evitar que explodisse. "Fizemos o ataque direto ao fogo para evitar que este se propagasse à habitação contígua do armazém", acrescentou o responsável operacional no local, referindo que não tinha sido possível apurar as causas do incêndio.

Para o local foram mobilizados 13 operacionais das corporações dos bombeiros municipais e voluntários de Viana do Castelo apoiados por quatro viaturas. A GNR também esteve no local a controlar o trânsito que precisou de ser cortado parcialmente.