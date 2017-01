Juiz desembargador encontrado morto em casa

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 01:08 Facebook

O juiz desembargador na Secção Cível do Tribunal da Relação do Porto, Pedro Lima da Costa, foi encontrado morto na sua residência em Viana do Castelo, esta quinta-feira, cerca das 15 horas.

Segundo fonte da PSP local, o magistrado judicial de 55 anos foi encontrado já sem vida pelo filho, com quem vivia numa casa situada na Rua dos Caleiros, em pleno centro histórico da cidade.

De acordo com a mesma fonte "não há qualquer suspeita de crime, nem indícios de que possa ter-se tratado de um suicídio". "Foi morte natural", adiantou.

O cadáver foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Viana do Castelo, onde será autopsiado.

O juiz desembargador Pedro Lima da Costa era natural de Viana do Castelo, onde iniciou a sua carreira como magistrado. Após cerca de uma década, em que foi juiz de primeira instância e passou a juiz presidente (juiz círculo), transitou para o Tribunal Judicial de Santo Tirso onde exerceu as mesmas funções. Estava há alguns anos na Relação do Porto, como juiz desembargador, onde esta sexta-feira colegas o esperavam, ao que apurou o JN, para assinar alguns acórdãos, quando chegou a notícia da sua morte.