O Caminho de Santiago para quem não o quer fazer todo de uma vez

Maria Amorim foi a primeira peregrina a chegar, este sábado, à igreja de Castelo de Neiva, em Viana do Castelo, com a vontade de fazer o Caminho de Santiago.

O percurso de quase 200 quilómetros foi dividido em dez trilhos a pensar nos peregrinos que têm receio em percorrer o Caminho todo de uma vez.

"Decidi participar porque o Caminho é feito por etapas, o que o torna mais fácil. Se fosse seguido, não conseguiria", admitiu a peregrina natural de Castelo de Neiva. Opinião semelhante demonstrou Rosa Saleiro que veio de Antas, Esposende, até Castelo de Neiva satisfeita por se ter pensado em dividir o Caminho por trilhos. "Acho que esta primeira etapa vai ser fácil e o tempo também nos vai ajudar", afirmou.

O primeiro trilho com cerca de 20 quilómetros começou em Castelo de Neiva, onde se situa a mais antiga igreja consagrada ao apóstolo fora do território espanhol, e terminou em Carreço, ainda no concelho vianense.

O principal destinatário desta iniciativa da Câmara de Viana do Castelo é a população local e os interessados foram tantos que as inscrições neste primeiro trilho esgotaram em alguns minutos. As inscrições estão limitadas a 50 pessoas, o que corresponde à capacidade do autocarro cedido pela autarquia para transportar os peregrinos até ao ponto de partida e no regresso à cidade depois de concluídas as etapas. Neste primeiro trilho participaram cerca de 70 pessoas, incluindo as que não conseguiram inscrever-se, mas juntaram-se ao grupo.

Foi o caso de Vítor Felgueiras que já percorreu o Caminho desde Viana do Castelo até Santiago de Compostela e decidiu associar-se agora pelo convívio.

O próximo trilho está marcado para 11 de março e o último decorre a 22 de julho, três dias antes da comemoração do santo.