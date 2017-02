Ferido grave e dois ligeiros em colisão de três viaturas

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 18:53 Facebook

Twitter

Partilhar

Um ferido grave e dois ligeiros foi o resultado de uma colisão que envolveu três viaturas, esta segunda-feira, cerca das 13.23 horas, em Reboreda, Vila Nova de Cerveira.

Segundo fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o acidente ocorreu na Rua de Paredes e as vítimas foram todas transportadas para o hospital da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM) em Viana.

E de acordo com fonte dos Bombeiros de Vila Nova de Cerveira que prestaram socorro, dos três feridos, o mais grave trata-se de uma mulher.

Estiveram no local 26 operacionais entre bombeiros, INEM e GNR, com nove viaturas.