Motorista saltou de camião sem travões em Alijó

Sandra Borges Hoje às 11:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 39 anos sofreu ferimentos considerados ligeiros depois de saltar de uma camião em andamento que terá ficado sem travões quando seguia no sentido Pópulo-Carrazeda de Ansiães, no Itinerário Complementar 5 (IC5).



O acidente aconteceu perto do viaduto da Brunheda, por volta das 19 horas de ontem, segunda-feira. "Ao aperceber-se que estava sem travões, o homem ainda tentou imobilizar o veículo na berma mas não conseguiu. Decidiu saltar do camião e sofreu uma laceração numa perna", explicou o comandante dos bombeiros de Alijó, José Rebelo.



O veículo pesado acabou por abalroar o rail de proteção e ficar imobilizado fora da via. "Por sorte, não colidiu com outras viaturas", acrescentou o comandante. A vítima foi transportada ao hospital de Vila Real.