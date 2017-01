150 mil quilos de fumeiro para vender em 11 dias

EDUARDO PINTO Hoje às 00:30 Facebook

Boticas, Montalegre e Vinhais realizam a maiores feiras de derivados do porco em Portugal e preveem atrair mais de 200 mil pessoas.

É salpicão, é chouriça, é presunto! Está oficialmente aberta a época de feiras do fumeiro no país. Boticas deu o pontapé de saída sexta-feira. Dentro de duas semanas é em Montalegre e passadas mais duas, em Vinhais. São as três maiores. No conjunto vão vender 150 mil quilos de fumeiro em 11 dias de certame, que deverão atrair 200 mil pessoas, somadas as perspetivas das organizações.

