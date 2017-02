GNR e bombeiros procuram homem desaparecido

Hoje às 10:05, atualizado às 10:06 Facebook

Militares da GNR e bombeiros estão, esta quarta-feira, a realizar buscas em Vilarinho de Negrões, concelho de Montalegre, para encontrar um homem que foi dado como desaparecido.

O comandante do destacamento da GNR de Chaves, o capitão Micael Lopes, afirmou à agência Lusa que o alerta para o desaparecimento do homem de 61 anos foi dado na terça-feira à noite pela família.

O oficial referiu que ainda foram realizadas buscas durante a noite e que esta manhã foram retomadas, estando no local duas patrulhas da GNR e ainda elementos dos bombeiros de Montalegre.

Micael Lopes adiantou que os meios no terreno vão ser reforçados com uma equipa cinotécnica e ainda do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS), da GNR, e explicou que as buscas decorrem junto à barragem do Alto Rabagão.