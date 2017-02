GNR usa "drone" para procurar desaparecido na albufeira do Alto Rabagão

Hoje às 10:32 Facebook

A GNR está a usar um "drone" nas buscas pelo homem desaparecido em Vilarinho de Negrões, Montalegre na área da albufeira do Alto Rabagão.

O alerta para o desaparecimento do homem, de 61 anos, que vive sozinho, foi dado na terça-feira à noite pela família, altura em que as autoridades deram início à operação de busca.

O comandante do Destacamento de Chaves da GNR, o capitão Micael Lopes, disse à agência Lusa que, neste quarto dia, os trabalhos vão ser reforçados com um "drone", operado por uma equipa do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS), proveniente de Lisboa.

O objetivo, disse, é usar o "dron"' para fazer buscas áreas pela albufeira da barragem do Alto Rabagão.

Este meio vai complementar os trabalhos realizados em terra e em água, com recurso a barco, que estão a ser efetuados por militares da GNR e bombeiros da corporação de Montalegre.

O comandante referiu que, neste momento, "todas as hipóteses estão em aberto".