Um morto e um ferido em despiste em Murça

Sandra Borges Hoje às 19:35, atualizado às 21:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 74 anos perdeu a vida, esta quinta-feira, na sequência do despiste de uma viatura ligeira, seguido de capotamento, na localidade de Lavandeira, freguesia de Fiolhoso, Murça.

Uma mulher de 71 anos, que também seguia na viatura, sofreu ferimentos ligeiros.

O acidente aconteceu na Estrada Nacional 212 e o alerta foi dado às 17.55 horas. "Há uma vítima mortal a lamentar e um ferido ligeiro do sexo feminino", confirmou o comandante da corporação de Murça, Ricardo Inácio.

Segundo informações do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Vila Real, "a viatura teve um início de incêndio que foi rapidamente extinto pela primeira viatura a chegar ao local".

Para o local do acidente foram acionados 27 bombeiros, apoiados por sete viaturas, das corporações de Murça e também do concelho vizinho de Alijó. A Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Vila Real e a Guarda Nacional Republicana (GNR) também esteve no local.