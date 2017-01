Comboio exclusivo para turistas na linha do Douro entre maio e outubro

Hoje às 19:25, atualizado às 19:26 Facebook

A CP e três operadores marítimo-turísticos acordaram colocar em funcionamento um comboio diário entre o Porto e Régua, na Linha do Douro, que será exclusivo para os turistas dos cruzeiros fluviais e irá circular entre maio e outubro.

A CP - Comboios de Portugal e as empresas Barcadouro, Rota do Douro e Tomaz do Douro assinam na segunda-feira, no Peso da Régua, um protocolo de cooperação que visa o reforço do transporte de passageiros na Linha do Douro.

Este acordo ocorre meses depois de os operadores terem criticado o "mau serviço" prestado pela transportadora ferroviária nacional e terem substituído o comboio pelo autocarro, como meio de transporte complementar ao barco.

A CP e os três maiores operadores marítimo-turísticos especializados em cruzeiros de um dia no rio Douro chegaram agora a um acordo que viabiliza a realização de uma circulação diária entre as estações de Porto São Bento e da Régua, em ambos os sentidos, para transporte exclusivo dos turistas que utilizam o comboio como meio complementar de transporte.

Fonte das empresas explicou hoje à agência Lusa que os dois comboios da oferta dedicada ao turismo de cruzeiros comportarão entre 200 e 600 lugares sentados, conforme a procura.

Este serviço irá estar disponível entre 01 de maio e 31 de outubro.

Neste período e até à conclusão da eletrificação da Linha do Douro, o comboio exclusivo para turistas dos cruzeiros fluviais partirá da estação de São Bento, no Porto, pelas 8:25 horas, chegando à Régua às 10:25 horas.

No sentido inverso, a viagem tem início às 17:15 horas e estará concluída às 19:10 horas, no Porto.

Em agosto, os operadores decidiram substituir o comboio por autocarros como meio de transporte complementar ao barco, após críticas ao "mau serviço" prestado pela CP, uma posição tomada depois de muitas queixas por parte dos clientes que tinham que viajar de pé, apinhados e em carruagens sem ar condicionado.

Estas empresas fornecem viagens de umas horas a um dia, que podem partir do Porto, do Peso da Régua, Pinhão ou Barca de Alva, e o pacote proporcionava a viagem de regresso de comboio.

Em dezembro, os três operadores turístico fluviais uniram-se novamente para apelar à modernização da linha ferroviária do Douro.

A assinatura do protocolo entre decorre na Estação Ferroviária da Régua e conta com a presença do ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques.

Segundo a CP, o protocolo visa ainda o reforço "da atratividade da marca turística Douro".