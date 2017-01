Acidente com viatura militar faz três feridos, um em estado grave

Sandra Borges Hoje às 12:37, atualizado às 14:24 Facebook

Uma viatura militar do tipo "Pandur" despistou-se esta quarta-feira de manhã em Sanguinhedo, Vila Real, em circunstâncias ainda por apurar.

O alerta para o acidente foi dado às 11.30 horas e há a registar três feridos, um em estado grave, segundo informou fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

O acidente aconteceu perto do campo de futebol, em Sanguinhedo, no âmbito de uma ação de reconhecimento para o curso de condutores, apurou o JN junto de fonte do Exército.

Os feridos têm idades entre os 20 e os 30 anos. Dois militares foram transportados para o Hospital de Vila Real de ambulância e outro, em estado grave, foi evacuado de helicóptero para o Hospital Santo António, no Porto.

Ricardo Costa, segundo comandante da Cruz Verde de Vila Real, afirmou aos jornalistas que a operação de desencarceramento do militar ferido com gravidade foi dificultada pelas características do veículo militar. "A vítima que ficou encarcerada foi a que inspirou mais cuidados, demorou mais tempo a efetuar o desencarceramento devido às características de ser blindada a viatura", salientou.

Para o local foram mobilizados 23 bombeiros das corporações da Cruz Verde e Cruz Branca, apoiados por oito viaturas, a GNR, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Vila Real e um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica de Portugal (INEM).

As "Pandur" são viaturas de transporte blindadas que são utilizadas pelo Exército.