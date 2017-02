Militar da GNR atropelado em Mangualde enquanto limpava via

Sandra Ferreira Hoje às 19:34, atualizado às 19:35 Facebook

Um militar da GNR sofreu, esta terça-feira, ferimentos graves, vítima de atropelamento, em Cunha Alta, Mangualde, Viseu.

O acidente aconteceu pouco depois das 17 horas, quando uma patrulha se deslocou à estrada nacional 16, no cruzamento da Cunha Alta, por causa do despiste de uma viatura ligeira, do qual resultaram dois feridos ligeiros.

"Quando estávamos a proceder à limpeza da via, o condutor de uma outra viatura não se terá apercebido e atropelou o militar da GNR, com cerca de 36, 37 anos", contou ao JN o adjunto dos bombeiros voluntários de Mangualde, Márcio Teles.

Segundo adiantou, a vítima, natural do concelho de Mangualde, foi transportada com ferimentos graves pela Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) para o centro hospitalar Tondela-Viseu.

A estrada encontra-se cortada ao trânsito, onde já está uma equipa do Núcleo de Investigação de Acidentes de Viação (NICAV).