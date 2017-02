Carro de rali com dois ocupantes caiu ao rio em Mortágua

Sandra Ferreira Hoje às 17:18, atualizado às 17:41 Facebook

Um carro de rali com dois ocupantes despistou-se esta quarta-feira, em Mortágua, e caiu ao rio Criz. O alerta foi dado pouco depois das 15 horas.

A viatura, um Mitsubishi Lancer, encontra-se parcialmente submersa na água.

Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários de Mortágua, Luís Filipe Rodrigues, um dos ocupantes já foi retirado e foi transportado para o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra.

"A outra vítima encontra-se submersa, mas não está no interior da viatura", adiantou o comandante. No local, está a equipa de mergulhadores de Viseu.

De acordo com o Centro Distrital de Operações de Socorro do distrito de Viseu, os pilotos estariam a realizar treinos, na estrada nacional 234, quando a viatura se despistou no limite entre Santa Comba Dão e Mortágua, tendo caído ao rio.

Sabe-se apenas que as duas vítimas não são da zona, mas para já as autoridades não adiantam se quem está submerso é o piloto ou o copiloto.

No local estão 27 operacionais das corporações de Mortágua e Santa Comba Dão.