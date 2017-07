Hoje às 17:50 Facebook

Um homem com cerca de 60 anos morreu esta quinta-feira na sequência de um acidente com um trator agrícola em Cernada, no concelho de Santa Comba Dão, Viseu.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro disse à Lusa que o acidente ocorreu pouco antes das 13 horas, "dentro da fazenda".

Ao local deslocaram-se os Bombeiros Voluntários de Santa Comba Dão e uma ambulância de Suporte Imediato de Vida de Tondela.