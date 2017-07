Fogo em Tondela está em fase de resolução

Ontem às 23:31 Facebook

Twitter

Partilhar

O incêndio que deflagrou este domingo à tarde numa zona florestal do concelho de Tondela, distrito de Viseu, foi dado como dominado e em fase de resolução.

De acordo com a página oficial da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), às 22.48 horas, o incêndio que deflagrou na localidade de Mosteiro de Fráguas mobilizava ainda 305 operacionais, dos quais 259 eram bombeiros, apoiados por 98 meios terrestres.

O incêndio levou ao corte da estrada municipal 628, de Mosteiros de Fráguas para São Miguel do Outeiro, e do caminho municipal 1380, de Fial para São Miguel do Outeiro.