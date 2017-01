A25 cortada devido a gordura na via já foi reaberta

Hoje às 15:55, atualizado às 18:14 Facebook

O trânsito na Autoestrada 25 (A25) entre os troços de Fagilde e Caçador, no sentido Mangualde-Viseu, que estava cortado desde as 12.12 horas, foi reaberto às 17.30 horas.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu, aquele troço esteve fechado devido a gordura na via.

No local estiveram os bombeiros voluntários de Mangualde e de Viseu, a concessionária Ascendi e ainda a brigada de trânsito da GNR.

Também no distrito de Viseu, na Estrada Nacional 16, em Fagilde, um despiste de um veículo ligeiro, que teve como consequência dois feridos ligeiros, obrigou a um corte de via desde as 11.11 horas.

Nesta via, de acordo com informação recolhida pela Lusa junto do CDOS, às 17.45 horas, o trânsito segue condicionado no sentido Mangualde - Viseu e deve circular-se com muita precaução.

Também há gordura depositada na estrada e no local estão os bombeiros de Mangualde e a GNR.