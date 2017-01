Sandra Ferreira Hoje às 16:27, atualizado às 16:28 Facebook

Uma ambulância do INEM, que transportava um doente, sofreu um acidente, esta quinta-feira à tarde, na rotunda de Teivas, em Viseu. Quatro pessoas ficaram feridas.

De acordo com o Centro Distrital de Operações de Socorro do distrito de Viseu, a ambulância colidiu com um veículo ligeiro.

A doente que estava a ser transportada pela ambulância do INEM, duas pessoas que nela seguiam e a condutora do outro veículo sofreram ferimentos e foram transportadas para o Centro Hospitalar Tondela-Viseu.