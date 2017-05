Autarca de Viseu questiona funcionários candidatos nas autarquias onde trabalham

Hoje às 20:15 Facebook

O presidente da Câmara de Viseu, Almeida Henriques, disse esta sexta-feira que a elegibilidade dos trabalhadores da administração local nas autarquias em que estão integrados "pode colocar em causa" o princípio da imparcialidade.

"Como posso ter um arquiteto no urbanismo que venha a ser vereador, da maioria ou da oposição?", perguntou, em Coimbra, o autarca do PSD.

Ao intervir no colóquio "Poder local democrático: 40 anos depois", que decorre até sábado na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (FDUC), Almeida Henriques defendeu que "esta matéria exige reflexão e equilíbrio de direitos".

"Celebrar os 40 anos do poder local democrático, enquanto conquista de Abril e de uma democracia moderna, tem de ser antes de mais uma reflexão sobre a reforma deste mesmo poder e dos aspetos que impedem ou tolhem a sua progressão e exercício", afirmou.

Almeida Henriques, que interveio no painel "Eleitos locais: um estatuto a reformar?", defendeu que "é preciso assumir a necessidade de uma reforma que devolva clareza, coerência e atualidade" ao Estatuto dos Eleitos Locais.

"O estatuto é hoje uma manta de retalhos de legislação, espartilhada em diversos diplomas que sofreram diversas e sucessivas alterações. Esta situação não é digna e é geradora de muitas dores de cabeça e de interpretações complexas", sublinhou.

O presidente do município de Viseu realçou que os autarcas "são hoje gestores de proximidade, que não apenas deliberam sobre procedimentos de empreitadas e de obras, mas também sobre problemas sociais emergentes, riscos de proteção civil, políticas educativas e culturais, atração de investimentos e promoção turística" dos concelhos.

"Esta atualização e esta coerência da legislação como um todo são absolutamente indispensáveis", sublinhou.

O presidente da Câmara da Guarda, Álvaro Amaro, do PSD, foi outro dos oradores nos trabalhos do fim da tarde do colóquio internacional.

Na sua opinião, atualmente, "há uma valorização muito grande do poder local, mas não se atende às suas especificidades".

Abordando o tema "Recursos financeiros e poderes tributários das autarquias locais: que melhorias?", Álvaro Amaro disse que, neste capítulo, "não se evoluiu nada" nos últimos anos e que tal não se deve à intervenção da troika em Portugal.

"Houve uma grande regressão", acentuou, manifestando o desejo de que o tema da regionalização do continente "possa voltar à discussão de uma forma séria".

"Sou um fervoroso regionalista", afirmou Álvaro Amaro no debate final.

Os professores de Direito Vital Moreira e José Casalta Nabais, da FDUC, a jurista Maria José Castanheira Neves, da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional e o presidente da Câmara de Leiria, Raul de Castro, foram hoje outros dos oradores antes do encerramento dos trabalhos.