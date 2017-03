Sandra Ferreira Hoje às 11:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem foi encontrado morto, esta quarta-feira, dentro de um tanque, na Avenida da Bélgica, em Viseu.

De acordo com o Comando de Operações do Distrito de Viseu, o alerta foi dado pouco depois das 10 horas, por alguém que passava no local e terá avistado as mãos da vítima.

Segundo a mesma fonte, o corpo já estaria dentro da água há algum tempo.

A PSP encontra-se no local.