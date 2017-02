Novo acidente no sambódromo do Rio de Janeiro faz 17 feridos

Hoje às 08:27, atualizado às 08:31 Facebook

O número de feridos na sequência de um acidente, ocorrido esta madrugada, envolvendo um carro alegórico no Rio de Janeiro, o segundo do tipo no Carnaval carioca, subiu para 17.

O acidente ocorreu depois de uma estrutura do carro alegórico da escola Unidos da Tijuca, uma espécie de passarela sobre a qual dançavam mais de dez pessoas, ter cedido por razões ainda por determinar.

Segundo o portal brasileiro de notícias G1, que cita informações facultadas pela secretaria municipal de saúde, dos 17 feridos atendidos, seis foram transportados para o hospital, incluindo dois em estado grave.

O acidente ocorreu depois de, na véspera, pelo menos 20 pessoas ficaram feridas, três com gravidade, na sequência de um acidente com o último carro alegórico da primeira escola de samba a entrar em cena, a Paraíso do Tuiuti.