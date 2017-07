2.234 pessoas foram assassinadas em junho no México

Ontem às 22:09 Facebook

As estatísticas oficiais mexicanas demonstram que junho foi o mês em que ocorreram mais mortes violentas nos últimos 20 anos, com um total de 2.234.

Este número relativo a um único mês também faz do primeiro semestre de 2017 o que regista mais assassínios em pelo menos duas décadas.

De janeiro a junho último, verificaram-se 12.155 homicídios, mais 31% do que no mesmo período do ano passado e acima do anterior recorde, estabelecido no semestre homólogo de 2011.

Por outro lado, junho foi também o terceiro mês consecutivo de aumento da quantidade de assassínios.

Particularmente perturbador é o facto de estas mortes estarem distribuídas por vários Estados, quando os elevados números de 2011 concentraram-se em alguns Estados onde decorriam fortes confrontos entre cartéis de traficantes de droga.