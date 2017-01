A América de Trump: "Comprar americano, contratar americano"

Miguel Conde Coutinho Hoje às 18:09, atualizado às 18:50 Facebook

Donald J. Trump prestou, esta sexta-feira, juramento perante o presidente do Supremo Tribunal de Justiça e transformou-se no 45º presidente dos EUA.

O discurso inaugural foi simples, direto e não perdeu tempo. Donald Trump presidente não esteve longe, antes pelo contrário, do Trump candidato. O tom foi um pouco mais formal, mas as ideias, consideradas populistas por muitos, não foram particularmente amenizadas.

Aliás foi ao povo americano que se dirigiu primeiro. "Hoje, não estamos só a transferir poderes", frisou. "Estamos a retirar o poder de Washington para o devolver ao povo", acrescentou, reconhecendo que, "durante demasiado tempo" o poder esteve nas mãos de "um pequeno grupo" na capital federal.

"Não importa que partido controla o governo, mas se o governo é controlado pelo povo", insistiu.

Donald Trump lançou depois as ideias mestras do seu plano para os EUA. A partir deste dia, todas as nossas decisões, seja sobre comércio, imigração ou polítca internacional, serão para benefício do nosso povo. "A América primeiro. A América primeiro", proclamou. O novo lema da liderança dos EUA, resumiu, terá duas "regras simples: comprar americano, contratar americano". Trump criticou também o passado, notando que "por demasiado tempo", os EUA perderam empregos para os outros países e pagaram a defesa dos outros países".

"Vamos proteger a América", garantiu. "[Esta] proteção levará a grande prosperidade e força. Vou lutar por vocês (...) e nunca vos vou desiludir. A América vai começar a ganhar de novo, a ganhar como nunca antes. Vamos trazer de volta empregos. Vamos trazer de volta fronteiras. Vamos trazer de volta riqueza. E vamos trazer de volta os nossos sonhos", disse o republicano.

Apesar do discurso protecionista, tentou estender as mãos aos aliados tradicionais, garantindo que continuará a trabalhar com eles, assim como "fazer novas alianças". "Juntos vamos combater o terrorismo islâmico radical e vamos erradicá-lo da face do planeta".

"Vamos fazer a América forte de novo. Vamos fazer a América rica de novo. Vamos fazer a América orgulhosa outra vez. E, sim, juntos, faremos a América grande de novo", concluiu.

Trump prestou juramento como 45.º Presidente dos Estados Unidos, usando duas Bíblias -- uma oferecida pela sua mãe e a que Abraham Lincoln usou na sua posse, há 150 anos -- e sob o olhar atento de uma multidão, dividida entre o fervor dos apoiantes e as críticas dos opositores.

O multimilionário de 70 anos tomou hoje posse, numa cerimónia pública junto ao Capitólio, em Washington, tornando-se no homem mais velho a assumir a Presidência dos Estados Unidos.