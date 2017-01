A emocionante despedida entre jovem e a mulher que a raptou há 18 anos

Hoje às 19:56, atualizado às 21:00 Facebook

A jovem que foi raptada em bebé e encontrada 18 anos depois defende a sequestradora, a que chama mãe. "Não é uma criminosa".

Alexis Manigo desfez-se em lágrimas quando se despediu da mulher que a raptou há 18 anos. "Amo-te mãe", disse Alexis, durante um breve encontro com Gloria Williams, no dia em que soube que a mulher que tratou como mãe a havia sequestrado no primeiro dia de vida.

Através das grades da prisão de Colleton, em Waterboro, na Carolina do Sul, Alexis e a sequestradora, Gloria Williams, deram as mãos numa despedida emocional e difícil.

"A minha mãe não é uma criminosa", escreveu Alexis, na página pessoal do Facebook. "Criou-me com tudo o que precisava e deu-me quase tudo o que pedi", acrescentou em defesa da mulher que a tirou dos pais biológicos no dia em que nasceu.

O caso de Alexis, agora deslindado, foi uma sensação nos EUA no fim do século passado, quando foi tirada dos braços da mãe por uma mulher vestida de enfermeira, do hospital Shanara Mobley, em Jacksonville, na Florida, em julho de 1998.

A suspeita do rapto, Gloria Williams, que tinha sofrido um aborto cerca de três anos antes, conduziu durante três horas da Carolina do Sol para a Florida, onde sequestrou a bebé, segundo conta a imprensa local.

Na quinta-feira, Alexis descobriu que a mulher que tratava como mãe a tinha raptado. Em poucas horas, e com a ajuda da polícia, contactou, por vídeochamada, os pais biológicos, Shanara Mobley e Craig Aiken, e descobriu que estes lhe chamavam Kamiyah Mobley.

Shanara e Craig planeiam encontrar-se com a filha que pensavam ter perdido há 18 anos. Alexis, ou Kamiyah, é maior de idade e terá de decidir com que família ficar.

Gloria está detida na Florida e será em breve levada para Jacksonville, para ser julgada pelo crime de rapto.