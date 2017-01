A gorila mais velha do mundo morreu aos 60 anos

Hoje às 17:55 Facebook

A gorila considerada a mais velha do mundo nascida em cativeiro morreu aos 60 anos, nos EUA.

Colo nasceu no dia 22 de dezembro de 1956, no jardim zoológico de Columbus, EUA, e foi a primeira gorila, da espécie ocidental da planície, a nascer em cativeiro.

A macaca celebrou 60 anos no último mês de dezembro e a festa contou com a presença de milhares de pessoas que se deslocaram propositadamente ao zoo para comemorar o seu aniversário.

A esperança média de vida dos gorilas é de 40 anos, todavia, a macaca superou essa expectativa por duas décadas e era considerada a gorila mais velha conhecida.

Segundo afirmou o zoológico em comunicado, Colo morreu, na última terça-feira, enquanto dormia.

"Colo tocou os corações das gerações de pessoas que a visitaram e de aqueles que cuidaram dela ao longo da sua vida", revelou Tom Stalf, presidente do Columbus Zoo and Aquarium, em comunicado. "Ela era a embaixadora dos gorilas e inspirou muitos indivíduos a aprenderem mais sobre as espécies ameaçadas, assim como os motivou a proteger os gorilas no seu habitat nativo", completou.

O jardim zoológico vai realizar uma autópsia com o objetivo de determinar a causa da morte de Colo. A gorila foi submetida a uma cirurgia, no dia 3 de dezembro, para retirar um tumor maligno num braço, contudo estava a recuperar bem.

O corpo da gorila vai ser cremado e as cinzas vão ser enterradas num local que não foi divulgado pelo jardim zoológico.