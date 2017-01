A morte de uma jovem de 20 anos que está a chocar a Islândia

Hoje às 17:11, atualizado às 17:13 Facebook

A mais complexa operação de buscas da história da Islândia, montada após o desaparecimento de uma jovem, terminou com a descoberta do corpo de Birna Brjansdottir, de 20 anos, emocionando um país em que a criminalidade é rara.

De acordo com o "The Guardian", o desaparecimento de Brina Brjansdottir está a ser tratado pela policia como um caso de homicídio, apesar de ainda não ser possível determinar as razões da morte da rapariga. O corpo da jovem foi encontrado numa praia a sul da capital do país, Reiquiavique, este fim de semana.

Brina foi vista pela última vez no dia 14 de janeiro, em Laugavegur, numa zona com bares e conhecida pelo ambiente festivo. Nas imagens da câmaras de vigilância daquela área, a jovem estava a caminhar, aparentemente alcoolizada, já de madrugada.

Na sequência do desaparecimento, as autoridades islandesas, no âmbito de uma das maiores operações de busca naquele país que envolveu 725 voluntários, detiveram dois pescadores provenientes da Gronelândia. Os sapatos da jovem foram encontrados no porto de Hafnarfjordur, próximo do local onde o barco dos dois pescadores detidos estava atracado.

As câmaras de vigilância também mostram um pequeno carro vermelho, alugado pelos dois pescadores, onde as autoridades encontraram vestígios de sangue da jovem. Trata-se de um veículo semelhante ao que foi visto no local onde Brina foi vista pela última vez.

Num país com pouco mais de 300 mil pessoas, os registos apontam para menos de dois assassinatos por ano, desde 2001.

A maior parte destes crimes fica a dever-se a alcoolismo ou a problemas mentais. Neste país marcado pela tranquilidade, as equipas de patrulha da polícia andam desarmadas.