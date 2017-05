Hoje às 15:19 Facebook

Franz Elic Grossman, um atleta austríaco de downhill, sofreu um acidente arrepiante numa prova no México, no domingo, que o deixou em coma.

Foi enquanto percorria o percurso de 900 metros em descida da primeira edição da prova "Mountainbike Downhill Race" em Puerto Vallarta, Mexico, no domingo, que Franz Grossman bateu com a cabeça numa varanda enquanto seguia na bicicleta a alta velocidade.

O acidente ficou registado em vídeo.

O impacto acabou por deixar Grossman em coma.

Entretanto foi lançada uma campanha na Internet para ajudar a família do atleta com os custos do tratamento, com o objetivo de angariar cerca de 40 mil euros.